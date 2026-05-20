BAE'de Kurban Bayramı öncesi 956 mahkuma af kararı

Kurban Bayramı öncesi BAE'den dikkat çeken bir karar geldi. BAE lideri Bin Zayid, bayramı öncesi 956 mahkumun serbest bırakılması talimatını verdi.

Bin Zayid ayrıca serbest bırakılacak hükümlülerin mahkeme kararlarından doğan mali yükümlülüklerinin kendisi tarafından karşılanacağını belirtti.

Açıklamada, bu adımın, Bin Zayid'in toplumsal dayanışma anlayışını yansıttığı ve aile ile toplumun istikrarına katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.