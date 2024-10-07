BAE'den Suriye'ye göç eden Lübnanlılara 30 milyon dolarlık yardım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail saldırılarından kaçan Lübnanlı mültecilere yardım elini uzattı. BAE, Lübnan-İsrail sınırında süregelen çatışmalar nedeniyle Suriye’ye göç eden Lübnanlı siviller için 30 milyon dolar değerinde insani yardım yapacağını açıkladı.

BAE’nin resmi haber ajansı WAM’da yer alan haberde, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid’in İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle zor durumda kalan Lübnanlılar için acil yardım talimatı verdiği belirtildi. Haberde, söz konusu yardımların, Suriye’ye göç eden Lübnanlı sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacağı ve BAE’nin bölgede istikrarı destekleme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Ek uçak seferleri düzenlenecek

Bin Zayid’in ayrıca Lübnan’a insani yardım taşıyacak 6 ek uçak seferi yapılması talimatı verdiği aktarıldı. Yardım paketlerinin içerisinde gıda, tıbbi malzeme ve barınma için gerekli malzemelerin yer alacağı bildirildi. BAE, geçmişte de Lübnan’a çeşitli insani yardımlarda bulunmuş ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik çabalara öncülük etmişti.

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar sürüyor

Lübnan-İsrail sınır hattında, 8 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar aralıksız devam ediyor. Hizbullah, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail’in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan’ın güneyi ve başkent Beyrut’taki Dahiye bölgesine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor. Bu saldırılar nedeniyle Lübnan’ın güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve ülkenin daha kuzeyine büyük bir göç dalgası yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler’e göre, Lübnan’ın güneyinden Suriye’ye kaçanların sayısı ise 10 binleri bulmuş durumda. Çatışmalardan etkilenen siviller, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, birçok aile geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

BAE’nin yardım adımı önem taşıyor

BAE’nin Lübnanlı mültecilere yönelik bu adımı, bölgedeki insani krizin hafifletilmesine yönelik önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor. Emirlik yetkilileri, yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtirken, uluslararası topluma da Lübnan’daki duruma yönelik duyarlılık çağrısında bulundu.

Lübnan’daki krizin derinleşmesi ve bölgedeki istikrarsızlığın artması nedeniyle Suriye’ye sığınan Lübnanlı mülteciler için uluslararası yardımların artmasının büyük bir ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, BAE’nin bu yardım hamlesinin diğer ülkeler için de örnek teşkil edebileceğini ve bölgedeki insani durumu iyileştirme çabalarına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

BAE, bugüne kadar Lübnan’a çeşitli alanlarda yardım yaparak, ülkedeki sosyal ve ekonomik kalkınma projelerine destek vermişti. Lübnan’ın başta sağlık ve eğitim alanında olmak üzere pek çok sektörde yardıma ihtiyacı olduğu ve BAE’nin bu yardımları genişleterek sürdüreceği öngörülüyor.