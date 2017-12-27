BAE'den Türkiye karşıtı bir açıklama daha

27 Aralık 2017

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in, Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen tweet'i sonrasında ülkeden Türkiye karşıtı bir açıklama daha geldi.

BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Bakanı Enver Gargaş, Arap dünyasının Türkiye ve İran'a karşı Suudi Arabistan ve Mısır'ın öncülüğünde birleşmesi gerektiğini belirtti.

Gargaş, Twitter mesajında, "Arap dünyası bir çıkmazda ve çözüm çevredeki bölgesel hırslara karşı işbirliği yapmak. Mezhepçi ve partizan yaklaşım kabul edilebilir bir alternatif değil. Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir. Bölgedeki jeostratejik yarış Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstermişti

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed de, geçen hafta Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweet paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bin Zayed'in yaptığı paylaşıma sert yanıt vermiş, "İşgalcilerin eline geçenlerin nerede olduğunu en iyi bilenler, bize bu suçlamaları yöneltenlerdir. Medine korumasını yaparken Fahrettin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" demişti.

BAE Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı