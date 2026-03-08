BAE'nin İran'ı vurduğu iddiası yalanlandı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırının ardından İran misilleme olarak İsrail ve Körfez'deki ABD üslerini hedef almıştı. BAE de bu bu hedeflerden biri olmuştu. Savaş 8 . gününe girerken İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronot gazetesi, BAE güçlerinin İran'daki bir su arıtma tesisini vurduğunu öne sürüldü.

ABD ve İsrail'in saldırılarına BAE'de katılacak iddiası

BAE’nin söz konusu saldırısının Tahran yönetimine bir mesaj niteliğinde olduğuna işaret edilen haberde, İran'ın Körfez ülkesini hedef almayı sürdürmesi durumunda ABD ile İsrail'in yürüttüğü saldırılara BAE’nin sınırlı da olsa katılma durumunun ortaya çıkabileceği iddiasına yer verildi.

BAE'den yalanlama geldi

The Jerusalem Post gazetesine konuşan BAE'den üst düzey bir yetkili, BAE’nin İran’a saldırı düzenlediği yönünde basında çıkan iddiaları yalanladı.

Katar da iddiaları yalanlamıştı

Katar'ın da daha önce ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katıldığı iddiası gündeme gelmişti. Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari ise ülkesinin ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

BAE, bugün hava savunma sistemlerinin ülkeyi hedef alan 17 balistik füze ve 117 insansız hava aracını (İHA) tespit ettiğini, bunlardan 16 balistik füze ve 113 İHA’nın imha edildiğini açıklamıştı.