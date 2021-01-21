Bağdat kent merkezinde patlama: 13 ölü, 19 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.
AA
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Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı’nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.
Bağdat’taki patlamada ilk belirlemelere göre, 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.