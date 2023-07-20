Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.

Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bağdat elçiliğindeki tüm çalışanların güvende olduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı ve hükümet yetkililerinin diplomatik misyonları koruması gerektiğinin altını çizdi.

Haberleşme platformu Telegram'da yer alan ve Şii din adamı Mukteda Sadr ile ilişkili bir grupta ve yine Sadr yanlısı medya organlarında yer alan gönderilere göre bugün İsveç konsolosluğuna düzenlenen gösteri, İsveç'te birkaç hafta içerisinde ikinci kez gerçekleşeceği düşünülen Kuran yakma eylemini protesto etmek amacıyla düzenlendi.

Irak kamuoyu üzerinde en etkili kişilerden biri olan Sadr'ın sokağa çıkma çağrılarına cevap veren yüzbinlerce takipçisi bulunuyor. Sadr'ın destekçileri, geçen yaz Bağdat'ta sıkı korunan kamu ve elçilik binalarının bulunduğu bölgeyi işgal etmiş ve can kayıplarının yaşandığı çatışmalara girmişlerdi.

İsveç polisi tarafından verilen izin belgesinde, Stockholm'de bulunan Irak konsolosluğu önünde bugün toplanma gerçekleştirilmesine izin verildiği görüldü. İzin belgesinde gösteriye iki kişinin katılmasının beklendiği belirtildi.

İsveç'in TT haber ajansında yer alan haberde bahsi geçen iki kişinin Kuran ve Irak bayrağı yakmayı planladıkları ve Haziran ayında Stockholm'deki bir camii önünde Kuran yakan kişinin de gösteriye dahil olduğu ifade edildi.