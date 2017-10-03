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Bağdat'tan Kürt milletvekilleri hakkında işlem

Irak meclisinin, IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru referandumda oy kullanan milletvekillerinin isimlerini Federal Mahkeme'ye ileteceği bildirildi.

Bağdat'tan Kürt milletvekilleri hakkında işlem
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Irak meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Hukuk ve Milletvekilleri İşleri Komitesi'nden IKBY'nin gayrimeşru referandumunda oy kullanan Kürt milletvekillerinin isimlerini belirlemesini istedi.

Oy kullandığı tespit edilen milletvekillerinin isimlerinin, haklarında işlem yapılması için Federal Mahkeme'ye gönderileceği belirtildi.

Açıklamada daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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