Bağımsızlık karşıtlarından Barselona'da gösteri

29 Ekim 2017

Katalonya özerk yönetiminin, İspanya'nın parçası olarak kalmasını isteyen yüzbinlerce kişi, tek taraflı bağımsızlık ilanından iki gün sonra Barselona'da büyük çaplı gösteri düzenledi.

İspanya, Katalonya ve Avrupa Birliği (AB) bayrağı taşıyan bağımsızlık karşıtları, sabah saatlerinden itibaren Passeig de Gracia Caddesi'nde toplanmaya başladı. Bağımsızlık karşıtı Katalan Sivil Toplumu'nun organize ettiği gösteriye, İspanyol merkezi hükümetinin Sağlık Bakanı Dolors Montserrat, Katalonya Temsilcisi Enric Millo ile bağımsızlık karşıtı parti liderleri de katıldı.

"Puigdemont hapse"

Gerginliğin yaşanmadığı gösteride, "Yaşasın İspanya", "Hepimiz Katalonya'yız" sloganları atıldı. "İspanya'nın parçalanmasına izin vermeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ayrılıkçı lider Carles Puigdemont'a tepkilerini "Puigdemont hapse" sloganıyla gösterdi.

Katalan Sivil Toplumu Başkanı Alex Ramos, yaptığı açıklamada, organize olmada geç kaldıklarını belirterek, "Ancak Katalanların büyük çoğunluğunun artık sessiz olmadığı ve sessiz kalmayacağını göstermek için şimdi buradayız." dedi.

Katalan Sivil Toplumu Başkan Yardımcısı Miriam Tey de gösteriye bir milyondan fazla kişinin katıldığını açıkladı. Polis ise katılımcı sayısını 300 bin olarak duyurdu.

Bağımsızlık yanlıları suskun

Tek taraflı bağımsızlık ilanına karşın, ayrılık taraftarlarının bu çapta bir gösteri düzenlemesi beklenmiyor. Katalan Özerk Yönetimi binası önünde çok az sayıda bağımsızlık yanlısı Katalan'ın olması dikkati çekiyor.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, cuma günü yapılan oylamayla tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Bunun üzerine İspanya Senatosu, merkezi hükümete Katalonya'ya doğrudan müdahale etme yetkisi vermişti. Hükümet de ayrılıkçı Puigdemont dahil yerel hükümet yetkilerini görevden almış, 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesini kararlaştırmıştı.

Hakkında, 25 yıla kadar hapis cezası öngören “ayaklanma” suçu kapsamında soruşturma başlatılan Puigdemont’un geleceği ise belirsiz. Öte yandan Belçika, tutuklanabileceği belirtilen Puigdemont’a sığınma hakkı verebileceğini açıkladı.

Kaynak: AA