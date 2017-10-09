Bağımsızlık oylanacak mı?

09 Ekim 2017

Katalonya'nın ayrılıkçı lideri Carles Puigdemont, 1 Ekim'de yapılan ve ezici bir üstünlükle evet oyu çıkan bağımsızlık referandumunun ardından yarın bölge parlamentosunda bir konuşma yapacak. İspanya, Katalonya parlamentosunun yarınki oturumda bağımsızlığı oylamasından endişe duyuyor.

Katalonya'nın, Madrid hükümeti tarafından anayasaya aykırı görülen referandum kanununa göre, yarın yapılacak bağımsızlık oylaması, önce İspanya'dan ayrılma görüşmelerini öngören altı aylık bir süreci başlatacak, ardından da bölgesel seçimler ve nihai bağımsızlık gelecek.

Ancak pazar günü Katalonya'nın başkenti Barselona'daki ayrılık karşıtı protestolardan destek bulan İspanyol hükümeti böyle bir oylamaya derhal tepki vereceğini açıkladı.

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaría, "Katalan hükümetindeki sağduyulu insanlara sesleniyorum; uçurumdan atlamayın çünkü halkı da beraberinizde götürürsünüz. Tek taraflı bir bağımsızlık ilanı olacaksa, yasaları ve demokrasiyi yeniden tesis etmek için de bazı kararlar alınacaktır" dedi.

Kaynak: Reuters