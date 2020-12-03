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Bahreyn: İran tehdidine karşı İsrail'le aynı cephedeyiz

Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı ez-Zeyyani, ülkesinin İran'a karşı İsrail'in yanında olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani, İsrail'in Kanal 11 televizyonuna verdiği demeçte, “İran tehdidine karşı insanlık ve insanlık değerleri için İsrail ile aynı cephedeyiz.” ifadelerini kullandı.

İran'a karşı İsrail ile iş birliği konusundaki soruyu ise Zeyyani, “Bahreyn, güvenlik dahil dost ülkelerle koordinasyon halinde.” şeklinde cevapladı.

Zeyyani ve beraberindeki heyet, resmi temaslar kapsamında 1 Aralık'ta İsrail’e gitmişti. ​​​​​​​

İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.