Bahreyn, Şam'a 10 yıl sonra yeniden büyükelçi atadı

Bahreyn, 2012'de büyükelçisini geri çağırarak diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü Suriye'ye 10 yıl aradan sonra yeniden büyükelçi atadı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife yayımladığı kararnameyle, Vahid Mubarek Seyyar'ı Bahreyn'in Suriye'deki diplomatik misyonunun başına "Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi" unvanıyla atadı.

2012'de Bahreyn ve Umman büyükelçilerini geri çağırarak Suriye ile diplomatik temsil seviyelerini düşürmüştü. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ve Kuveyt de elçilerini geri çekerek diplomatik ilişkilerini tamamıyla kesmişti.

BAE, 27 Aralık 2018'de Suriye'deki diplomatik temsilciliğini maslahatgüzar seviyesinde yeniden açtığını, Umman da 5 Ekim 2020'de Suriye'ye büyükelçi gönderdiğini duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 9 Kasım'da Suriye'de savaşın başlamasından bu yana Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya gelmişti.

Temmuz ayından bu yana Ürdün, BAE ve Mısır başta olmak üzere Arap ülkeleri Suriye yönetimi ile normalleşme adımlarını hızlandırdı.