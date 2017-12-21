Bahreyn'den ilginç çıkış: ABD ile kavga etmenin faydası yok

21 Aralık 2017

BM Genel Kurulu'nda bugün yapılacak Kudüs oylaması öncesinde, Bahreyn'den ilginç bir açıklama geldi.

Al Jazeera'nın haberine göre, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dinci-Faşist İslam Cumhuriyeti (İran) tehlikesine karşı birlikte savaştığımız bir dönemde, ABD ile tali bir meseleler için kavga etmenin bir faydası yok" ifadelerini kullandı.

Twitter'da 460 bine yakın takipçisi bulunan El Halife'nin mesajı, sosyal medyada tepki çekti.

Birçok Twitter kullanıcısı, Bahreynli bakanın "tali mesele" olarak nitelediği şeyin, bugün BM Genel Kurulu'nda yapılacak Kudüs oylaması olduğu yorumunu yaptı.

İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Bahreyn'den bir heyetin, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirdiği haberleri de tepki yaratmıştı.

Bahreyn heyetinden İsrail'e resmi ziyaret iddiası