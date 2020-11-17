Bailey: Brexit ve COVID-19 belirsizlikleri artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Birleşik Krallık ve Avrupa birliği (AB) arsındaki Brexit müzakerelerinde COVID-19 vakalarındaki artışlarla birlikte belirsizliklerin arttığını ve salgının ülkeye yapılan yatırımları kısıtladığını söyledi.

Bir konferansta konuşan Bailey, artan belirsizliklerin yatırımlar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ve yatırımcıların "bekle ve gör" eğiliminde olduğunu açıkladı.

Diğer yandan Bailey COVID-19 salgınının 1980 ve 1990'lı yıllardaki sanayide büyük bir değişime sebep olmayacağı ve sadece sektörler arası bir değişime neden olacağı konusunda iyimser olduğunu ekledi. Bailey Birleşik Krallık iş gücü piyasasının bu tür değişikliklere uyum sağlama konusunda başarılı olduğunu söyledi.