Bailey: İşsizlikle mücadele için daha çok çaba gerek

02 Eylül 2020

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Birleşik Krallık'ın işsizlik sorunu ile mücadele etmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini açıkladı.

Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Hazine Komitesi öncesinde konuşan Bailey, işsizlikte hedeflenen düzeyler için hükümetin COVID-19 salgını başladığında kullanmak zorunda olduğu geniş önlemlerin yerine hedefe yönelik önlemler uygulanarak işsizlikle mücadele edilebileceğini söyledi.

Diğer yandan, Bailey negatif faiz oranlarının Banka'nın araçları arasında olduğunu ancak yakın zamanda uygulanması için bir zemin olmadığını ekledi.