Bailey: Parasal genişleme krizle mücadelede etkili oldu

28 Ağustos 2020

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey Jackson Hole'da yaptığı konuşmada, parasal genişlemenin COVID-19 krizi ile mücadele etkili olduğunu ifade etti.

Bailey, parasal genişlemenin piyasalardaki gerginliklerden, makro ekonomiye kadar pek çok alanda tehlike arz eden riskleri azalttığını ve mali durumda keskin bir sıkılaşmayı engelleyerek etkili faiz oranlarının korunmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Bailey ayrıca, gelecek 10 yılda daha merkez bankalarının bilanço tablolarında etkili bir genişleme için yeterli alan olmasını gelecekteki zorluklar karşısında hızlı ve kararlı tepkiler verebilmek adına tercih edileceğini söyledi ve ekledi, "Her hangi bir aracımızda ateş gücümüz eksilmedi, hatta bugüne göre değerlendirirsek COVID-19 krizi öncesinde ateş gücümüz ile ilgili olarak fazla dikkatli davrandığımız söylenebilir."