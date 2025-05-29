Bakan Bolat: 'Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İspanya 3. Dönem JETCO Toplantısı kapsamında Türkiye’ye gelen İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeler Bakanı Carlos Cuerpo ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, 2024 yılında 19,2 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacminin karşılıklı yatırımlarda çok daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

"İş birliği fırsatları detaylı şekilde ele alındı"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bolat, İspanya'yla başta ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar, savunma sanayi gibi alanlarda iş birliği fırsatlarını detaylı şekilde ele aldıklarını ifade etti:

"Bugün İstanbul’da, Türkiye–İspanya 3. Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeler Bakanı Carlos Cuerpo ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, iki dost ve müttefik ülke olarak köklü ilişkilerimizi daha da ileri taşımaya olan ortak kararlılığımızı teyit ettik. Başta ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve savunma sanayi olmak üzere geniş bir yelpazede iş birliği fırsatlarını detaylı şekilde ele aldık.

Akdeniz’in iki güçlü ülkesi olarak, doğudan batıya uzanan ekonomik bir köprü kurma irademizi, somut adımlarla pekiştiriyoruz."

"Ortak projeleri geliştirmek için çalışmalar sürecek"

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha yukarılara taşıma hedefinde olduklarından da şöyle bahsetti:

"2024 yılında 19,2 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacmimizi çok daha yukarılara taşıma hedefiyle; karşılıklı yatırımlarımızı artırmak ve ortak projelerimizi genişletmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın #TürkiyeYüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkemizin üretim, ihracat ve yatırım kapasitesini daha da güçlendirmek, stratejik ortaklarımızla birlikte bölgesel ve küresel refaha katkı sunmak temel önceliğimizdir."