Bakan Bolat'tan Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra’da İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, Türkiye ve İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin ilk turunun temmuz ayının sonuna kadar yapılmasının planlandığını açıkladı.

Serbest Ticaret Anlaşması’nın modernize edilmesi

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Ömer Bolat, ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirme konsunda mutabık kalındığını kaydetti:

"Londra ziyareti kapsamında bugün Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Sayın Jonathan Reynolds (@jreynoldsMP) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi yatırımdan turizme, gümrüklerden üçüncü ülkelerde işbirliğine kadar tüm boyutları ile değerlendirdik ve ilişkilerimizi daha da geliştirme hususunda aynı perspektifi paylaştığımızı bir kez daha teyit ettik.

Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin yasal alt yapısını ve itici gücünü oluşturan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) modernize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi müzakerelerinin ilk turunu Temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık."

JETCO bu yıl Londra'da düzenlenecek

Bakan Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi’nin 8. toplantısının bu yıl içinde Londra'da gerçekleştirileceğini de duyurdu:

"Ayrıca, ticari ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğimiz Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi’nin (JETCO) 8. toplantısını bu yıl içinde Londra’da gerçekleştirme konusunda anlaştık.

Görüşmemizin sonunda STA’nın “Ticarette Teknik Engeller” ve “Sektörel Ekler” (motorlu taşıtlar ve kimyasallar) bölümlerini imzalayarak STA’nın modernize edilmesi sürecinde önemli bir adım atıık. İki ülke arasındaki STA’nın güncellenmesi sürecinde önemli bir aşama olacak metinlerle, iki ülke firmaları kazanacak, ekonomiler güçlenecek, ikili ticaret daha da büyüyecektir."