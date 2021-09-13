Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'daki güvenlik sorununun etkileri küresel olur

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen konferansta Afgan halkının neredeyse yarısının acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Türkiye, 1920'lerden beri kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlendirilmesi de dahil Afganistan’ın istikrar ve kalkınma çabalarına destek veriyor. Bugün de Türk Kızılay aracılığıyla insani yardımlara devam ediyoruz." diye konştu.

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani kriz ve güvenlik sorununun doğrudan küresel etkileri olacağı uyarısında bulundu. Bu yüzden birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.