Green Card programı iptal mi oldu? Green Card başvuru yapılmayacak mı, neden başvuru alınmıyor?

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamayla "Green Card" çekilişi olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi programınının (Diversity Visa, DV) askıya alındığını duyurdu.

Noem, Brown Üniversitesi’nde silahlı saldırı düzenleyen Claudio Manuel Neves Valente’nin 2017 yılında Green Card programı kapsamında ABD’ye girdiğini ve daimi oturum izni aldığını belirtti.

Noem, söz konusu kişinin “asla ülkeye alınmaması gereken, korkunç bir suçlu” olduğunu vurguladı.

Paylaşımında, 2017 yılında dönemin Başkanı Donald Trump’ın da bu programa karşı çıktığını söyleyen Noem, New York’ta 8 kişinin hayatını kaybettiği ve bir IŞİD mensubunun gerçekleştirdiği kamyonlu saldırının failinin de yine Green Card programı üzerinden ABD’ye giriş yaptığını hatırlattı.

Bakan Noem, Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS), Çeşitlilik Vizesi programının derhal durdurulması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

MIT profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi ölü bulundu.

Çeşitlilik Vizesi, Green Card çekilişi nedir?

Diversity Visa (DV), ABD hükümeti tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Green Card çekilişi” olarak bilinen bir göçmen vizesi programı.

Programın amacı, ABD’ye göçmen göndermeyen ya da çok az gönderen ülkelerden gelen başvurularla, göçmen profilinde çeşitliliği artırmak.

Başvurular ücretsiz olarak her yıl sonbaharda ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden yapılıyor. Kazananlar bilgisayar ortamında rastgele çekilişle belirleniyor. Çekilişi kazananlar ardından mülakat ve belge sürecini de tamamlıyor.