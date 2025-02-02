Bakan Fidan: Filistin halkının Gazze'den sürülmesine, yerlerinden edilmesine tamamıyla karşıyız

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye olarak Kahire'de sunulan bildirinin arkasında olunduğunu ve desteklendiğini vurgulayan Fidan, "(Trump'ın önerisi) Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" diye konuştu.

Türkiye üzerine düşeni yapacak

Bakan Fidan, şunları ekledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, anlaşmaya destek vermek için diğer ülkelerle beraber bazı Filstinlilere ev sahipli yapma konusunda hazır olduğumuzu ifade etti. Türkiye üzerine düşeni yapacak. Yeter ki ateşkes anlaşması devam etsin."

Türkiye'nin bölgeye gönderdiği sahra hastanelerinde tedavi edilemeyecek hastalar için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyleyen Fidan, "Sağlık Bakanlığımız bunun için elinden geleni yaparak bekliyor" dedi.

Suriye'deki terör sorunu

Bakan Fidan, Suriye'deki terör sorunu hakkında ise şunları söyledi:

"Terörle mücadelede DAEŞ’le olduğu gibi PKK/YPG ile mücadelenin devam etmesi önemli. Şam’ın YPG’ye yönelik çözüm gayretleri devam ediyor. Bu meselenin kan dökülmeden çözülmesi umudumuz. Çok yakından takip ediyoruz. Suriye’de terörün yer bulmasına müsamaha gösterme şansımız yok."