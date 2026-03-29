Bakan Fidan'dan Orta Doğu diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti.

Dışişleri Bakanlığı toplantıya ilişkin paylaşım yaptı

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

