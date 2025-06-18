Bakan Güler açıkladı: İran'daki olaylar nedeniyle sınırdaki güvenlik tedbirleri artırıldı

İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan çatışmalar şiddetlenirken, Türkiye yanı başında büyüyen tehdide karşı güvenlik önlemlerini artırıyor.

İsrail'in geniş çaplı bir operasyona hazırlandığı iddia edilirken, İran'ın da karşı saldırıları giderek sertleşiyor.

İran ile 295 kilometrelik sınır hattını paylaşan Türkiye'de artan riske karşı teyakkuza geçti. Önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk bayraklı gemilerde güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığını duyururken, ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'de sınırda tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

"Sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır"

Van'da birlikleri denetleyen Güler, "Halihazırda komşumuz İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır" dedi.

6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı 9 tabur, 44 karakolda görev yapan askerler, devriye ve gözetleme faaliyetleriyle İran sınırında güvenliği sağlamak için mücadele veriyor. İHA, SİHA, drone ve helikopterle de bölge 7/24 izleniyor.