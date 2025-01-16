Bakan Ömer Bolat, Türkiye-Moğolistan ekonomik iş birliklerinin artırılabileceğine vurgu yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Moğolistan Başbakan Yardımcısı Luvsannyam Gantumur’un katılımıyla Türkiye-Moğolistan İş ve Yatırım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerine vurgu yaptı. Türkiye ile Moğolistan arasındaki ticaretin 2024'te 140 milyon dolara ulaştığını ifade eden Bakan Bolat, Moğolistan'ın Türkiye'nin inşaat sektöründeki tecrübesinden faydalanabileceğini söyledi.

Bolat, Türkiye'nin, Moğolistan’ın altyapı hedeflerine büyük katkılar yapabileceğini ve Karakurum şehrinin inşası gibi projelerde çok önemli ortaklıklar yapılabileceğine işaret etti.

Toplantının ardından Türkiye-Moğolistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kuruluş Anlaşması imzalandı.

"Önemli fırsatları hayata geçirebilirz"

Bakan Ömer Bolat, iki ülke arasında yapılacak ekonomik ortaklıklara dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün iki ülke ve iki ülke halkları arasındaki kadim dostluğu anlamlı kılacak ekonomik ortaklıklara, yatırım ve ticaret ortaklıklarına dönüştürmek hepimiz için önemli bir sorumluluk ve görevdir.

Hızla gelişen ekonomisi, stratejik konumu ve bölgesel ve küresel boyuttaki etki gücü ile Türkiye’miz ve de zengin kaynakları, genç nüfusu ve keşfedilmemiş büyük potansiyeli ile Moğolistan halkları için daha müreffeh bir gelecek oluşturmak, inşa etmek üzere doğal ortak konumundadırlar. Birlikte sınırların ötesine uzanırlar. Yalnızca iki ülkeyi değil, yeni pazarları ve bölgeleri de birbirine bağlayan fırsatları hayata geçirebiliriz."

"Karakurum şehrinin inşasında ortaklık yapabiliriz"

“Türkiye ile Moğolistan arasındaki ikili ticaret, geçen yıl önemli bir sıçrama gösterdi ve 140 milyon dolara ulaştı." diyen Bakan Bolat, özellikle inşaat sektöründe iki ülke arasındaki iş birliklerinin geliştirilebileceğine vurgu yaptı:

Tarımdan sanayiye, enerjiden madenciliğe, savunma sanayinden inşaat sektörüne, turizme varıncaya kadar pek çok alanda geniş iş birliği imkanlarıma sahibiz. Bizim Türkiye olarak dünya çapında tanınmış ve başarılı projeler bitirmiş inşaat sektörümüz, Moğolistan’ın modern altyapı geliştirme vizyonuna büyük katkılar yapabilirler.

Karakurum şehrinin inşası gibi vizyon projelerde çok önemli ortaklıklar yapabiliriz. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 138 ülkede toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 350 kadar inşaat projesini başarıyla tamamladılar.

2023 yılında 23 milyar dolar, 2024 yılında da 29 milyar dolarlık inşaat projeleri, ihaleleri kazandılar. Ümit ediyoruz ki Moğolistan’ın değerli hükümeti de, Türkiye’nin inşaat sektöründeki bu bilgi birikimi ve tecrübesinden faydalanacaktır. Bizim Türk müteahhitlik sektörü olarak, Moğolistan’ın iddialı altyapı hedeflerini gerçekleştirmede destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Türk müteahhitlerin Moğolistan'daki projeleri

Ticaret Bakanlığı olarak Moğolistan'la teknik iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden Bakan Ömer Bolat, bugüne kadar Türk müteahhitlerinin Moğolistan’da 403 milyon dolarlık projeler tamamladıklarını kaydetti:

“Burada özellikle Türk tarafı olarak tabii bir dış ticaret fazlamız söz konusu, Moğolistan’dan da ülkemizin ihracat imkanlarının arttırılması konusunda Türkiye geniş bir pazara sahip bulunmaktadır.

Özellikle madencilikte ve hayvancılıkta ortak fırsatlar bulunmaktadır. Bu konuda geliştirilmesi gereken bazı konular vardır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ve Ticaret Bakanlığı olarak teknik iş birliği yapmaya hazırız.

Diğer taraftan yatırımlar noktasında, Türk yatırımcılarının giderekten Moğolistan’da da yatırım yapma ve iş fırsatlarını arayışında olduklarını biliyoruz. Bugüne kadar Türk müteahhitlerinin Moğolistan’da 9 kadar inşaat projesi alıp, 403 milyon dolarlık bu projeleri tamamladıklarını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

"Helal gıda iş birliğinde önemli bir ilerleme sağlandı"

Bakan Bolat, savunma sanayi, temiz enerji, madencilik, gıda işleme, turizm, bilişim teknolojileri, film ve dizi sektörleri gibi alanlarda da iki ülke arasında iş birliği yapılabileceğine vurgu yaptı.

Ayrıca Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığına bağlı Helal Akreditasyon Kurumu ile Moğolistan Standart ve Metroloji Ajansı arasında 2023 yılında bir mutabakat zaptı imzaladıklarını da hatırlattı ve helal gıda iş birliğinde önemli bir ilerleme sağlandığını sözlerine ekledi.

"Bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaya hazırız"

Bakan Ömer Bolat, Türk Hava Yolları’nın Moğolistan uçuşlarını artırmasının iki ülke arasındaki kültürel ve turizm ortaklığını da geliştireceğini ifade edip, şunları söyledi:

“İnşallah Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu’nun 10’uncu dönem toplantısının da bu yıl içinde Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da gerçekleştirilmesi için birlikte çalışacağız. Ticaret Bakanlığı olarak bilgi ve uzmanlık alanında Moğolistan’daki mevkidaşlarımız ve ilgili kurumlar ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaya hazırız."