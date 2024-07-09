Bakan onayladı: İlahiyat öğrencileri asker alınacak

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ultra-Ortodoksların askere alınması kararını onayladığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Bakan Gallant ile İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer yetkililer ile bir araya geldiği kaydedildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada Gallant'ın, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin muhtemel askere alımlarla ilgili mevcut verilerin iyileştirilmesine yönelik sürecin yürütülmesinin ardından önümüzdeki ay ultra-Ortodoksların askere alınmasını onayladığı belirtildi.

Açıklamada Gallant ve Halevi’nin, ultra-Ortodoksların askere alınmasının gereklilik olduğunu ifade ettiği kaydedilirken emrin asker adaylarının belirlenmesi için ilk tarama ve değerlendirme amacıyla verildiği kaydedildi.

İsrailliler yasalar gereği 24-32 ay askerlik yapıyor. İsrail’in yüzde 21’lik Arap azınlığın büyük bir kesimi ise askerden muaf, Ultra-ortodoks ilahiyat öğrencileri ise yıllardır askerlik yapmıyor.