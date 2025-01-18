Bakan Uraloğlu duyurdu! Şam'a seferler başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY Yönetim Zirvesi 2025'te konuştu. Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın Şam'a seferlerinin 23 Ocak 2025 itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "Haftada 3 frekans olarak planladığımız Türk Hava Yolları'nın Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha inşaallah atılmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir dönemin göstergesi olacak"

"Havacılık alanında çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz." diyen Uraloğlu, Şam seferlerinin başlamasının Esad'ın devrilmesiyle yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olacağını şöyle ifade etti:

"23 Ocak'ta başlayacak Şam seferleri de Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olacaktır.

Bildiğiniz üzere Suriye'deki Baas Rejimi'nin devrilmesinin ardından ilk gündem itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi Halep ve Şam Havalimanları'ndaki mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla görevlendirmiştik.

Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar ve Suriye'de eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli destekleri verme hazırlıklarını yaptılar.

Aynı şekilde Türk Hava Yollarımız da Şam'a heyet göndederek gerekli incelemeleri yaptığını burada özellikle belirtmek isterim.

Haftada 3 frekans olarak planladığımız Türk Hava Yolları'nın Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha inşaallah atılmış olacaktır.

Ayrıca, yine Türk Hava Yolları'nın Afrika ve Asya'da yeni uçuş noktaları üzerinde çalıştığının da bilgisini aldık."