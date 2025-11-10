Bakan Uraloğlu: Mısır ile Ro-Ro taşımacılığını yeniden başlatmak istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahire’de gerçekleştirilen TransMEA 2025 Forumu ve Fuarı kapsamında düzenlenen “Sanayi, Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada: Orta Doğu ve Afrika'nın Birbirine Bağlanması” paneline katıldı.

Bakan Uraloğlu, ulaştırma ve lojistik alanlarının yalnızca ekonomik büyüme değil, ülkeler arası siyasi ilişkiler açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bağlantılarını sağlayan eşsiz bir coğrafi konuma sahip olduğuna vurgu yapan Uraloğlu, “Son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptık” dedi.

Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa ve Asya’yı karayolu ve demiryolu altyapılarıyla birbirine bağladığını hatırlatarak, “Doğu-Batı ekseninin, Kuzey-Güney akslarıyla da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda hem Kalkınma Yolu Projesi hem de stratejik ortağı olduğumuz Üç Deniz Girişimi üzerinde yoğun biçimde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu Projesi

Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan Kalkınma Yolu Projesi’nin, Uzak Doğu’dan Avrupa’ya uzanan yeni bir ticaret koridoru oluşturacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu güzergâhla birlikte hem Türkiye’nin lojistik rolü güçlenecek hem de bölgesel ticaret hacmi büyüyecek” dedi.

Mısır ile Ro-Ro taşımacılığında yeni dönem hazırlığı

Bakan Uraloğlu, Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil El Vazir ile geçtiğimiz yıl Ankara’da yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, “Akabe Limanı’ndan Türkiye’ye bir bağlantı kurulması üzerinde çalışıyoruz. Bununla birlikte geçmişte olan Mısır ile ülkemiz arasındaki Ro-Ro taşımacılığının yeniden başlatılması noktasında bir gayretimizin olduğunu söylemek isterim” dedi.

Suriye ve Ürdün üzerinden transit geçişlerin yeniden etkin hale getirilmesi için de diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, bölgesel ticaretin güçlenmesi için ulaştırma ağlarının çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı.