Bakır avı Los Angeles'ı vurdu: Yıllık zarar 1 milyon doların üzerinde 

Kaliforniya'ya bağlı Los Angeles'ta artan bakır kablo hırsızlıkları, kentin su ve enerji altyapısını tehdit ederken, Los Angeles Su ve Enerji Dairesi (LADWP) kendi silahlı polis birimini kurmak için harekete geçti.

Silahlı bakır polisleri geliyor

Kurum, mevcut özel güvenlik görevlilerinin yalnızca olayları izleyip ihbarda bulunabildiğini, suçlara doğrudan müdahale etme veya şüphelileri gözaltına alma yetkilerinin bulunmadığını belirtirkrn, önümüzdeki beş yıl içinde 20 ila 50 polis memurundan oluşacak özel bir birim kurmayı önerdi.

Bakır fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kent genelinde hırsızlık olayları arttı. Sokak lambalarındaki arıza bildirimleri 2018'de 14 bin seviyesindeyken, 2024'te 46 bini aşarak rekor kırdı. Sokak aydınlatmalarındaki arızaların başlıca nedenli ise bakır hırsızlığı olarak gösteriliyor.

Yıllık zarar 1 milyon doların üzerinde

LADWP, hırsızlıkların kuruma yılda 1 milyon doların üzerinde zarar verdiğini belirtirken, yeni polis gücünün güvenlik açıklarını azaltacağını savunuyor. Ancak bazı uzmanlar, kurulması planlanan birimin hem maliyetli olacağını hem de şehir genelindeki hırsızlıkları önlemek için yeterli büyüklükte olmadığını düşünüyor.

Önerinin hayata geçirilebilmesi için şehir tüzüğünde değişiklik yapılması ve seçmenlerin onayı gerekiyor. Planın ayrıca eyalet düzeyinde de onay alması gerekecek.