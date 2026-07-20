Bakır piyasasında alarm veren talep: Çin ithalatı zirve yaptı

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Çin'in rafine bakır ithalatı, yurt içindeki arzın eritme tesislerinde gerçekleştirilen bakım çalışmaları ve bakır konsantresi tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle haziran ayında son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Artan ithalat talebi, bakır piyasasında primlerin de yükselmesine neden oldu.

Haziran ayında Çin'in rafine bakır ithalatı 281 bin 307 ton olarak gerçekleşti. İthalat, mayıs ayına göre yüzde 0,5 artış gösterirken, geçen yılın eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

İthal bakıra yönelik talebin güçlenmesiyle birlikte Yangshan bakır primi de yükselişini sürdürdü. Prim, 17 Temmuz itibarıyla ton başına 100 dolara çıkarak son 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sevkiyatlar üç ülkeden arttı

Ülke bazında bakıldığında Çin'e rafine bakır sevkiyatında önemli artışlar yaşandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yapılan sevkiyat yüzde 18, Rusya'dan gelen miktar yüzde 21, Şili'den yapılan ihracat ise yüzde 57 arttı.

İkinci çeyrekte güçlü toparlanma

Çin'in rafine bakır ithalatı yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 42 yükseldi. Aynı dönemde ithalat, geçen yılın ikinci çeyreğine göre de yüzde 3 artış kaydetti.

Haziran ayındaki güçlü performansa rağmen yılın ilk altı ayındaki toplam rafine bakır ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalarak 1,41 milyon tona geriledi.