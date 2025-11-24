Bakü'de iş merkezinde patlama: 7 kişi kurtarıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan 5 katlı bir iş merkezinde patlama meydana geldi. Olayla ilgili Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı açıklama yaptı.

Binadan 7 kişi kurtarıldı

Bakanlık, Nerimanov ilçesindeki binada patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibinin yönlendirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, yapıda kısmi hasar oluştuğu ve ekiplerin müdahalesiyle 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Patlamanın nedeni ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin ilgili kurumların inceleme başlattığı ifade edildi.