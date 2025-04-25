Balaşiha’da patlama: Rus askeri yetkili hayatını mı kaybetti?
Rusya’nın Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, bir apartmanın önünde park halindeki araca yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle meydana geldi. Ölen kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Yaroslav Moskalik olduğu iddia edildi.
Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Balaşiha'da bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bomba infilak etti.
Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rus sosyal medya hesaplarında, patlamada ölen kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öne sürüldü.