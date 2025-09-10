Bali'de sel felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'nın turistik adası Bali'de etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB), Bali'de meydana gelen sellere ilişkin açıklama yapıldı.
BNPB Sözcüsü Abdul Muhari, Bali'de yağan şiddetli yağmurların Ada'nın 4 bölgesinde sele yol açtığını ve 85 kişinin tahliye edildiğini belirtti.
Ajans Başkanı Suharyanto da seller nedeniyle Jembrana bölgesinde 2, Nagekeo bölgesinde 4 kişinin öldüğünü, Adada 4 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA