Balıkçılık krizinde tansiyonu düşürme kararı

Fransa ile İngiltere'nin Brexit'ten kalan en önemli sorunlarından biri olan balıkçılık konusunda yeni bir adım atıldı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Brexit sonrası ortaya çıkan ve son günlerde gündemin üst sıralarına yükselen balıkçılık konusunda gerilimin düşmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Fransa geçen hafta İngiliz balıkçılık teknesine el koymuştu. İngiltere de Fransa'nın tehditlerine devam etmesi durumunda 'misilleme' uyarısı yapmıştı.

İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice, ülkesi ve Fransa arasındaki balıkçılık sorununa ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, Fransa tarafından yapılan yorumların "tamamen orantısız ve kabul edilemez" olduğunu bildirmişti.

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

Fransız balıkçılar, İngiltere'ye bağlı Jersey Adası sularında avlanmaya devam etmişti. Fransa, İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'nın elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da ada limanını ablukaya almıştı.