Balina eğitmeni Jessica öldü mü? Jessica Radcliffe yaşıyor mu, video gerçek mi?

23 yaşındaki deniz memelisi eğitmeni Jessica Radcliffe dünyanın tanıdığı bir isim... Radcliffe son günlerde bir video ile yeniden gündem oldu. Bir videoda Balina eğitmeni Jessica'nın canlı bir gösteri sırasında orka tarafından vahşice saldırıya uğrayarak öldürüldüğü görüldü. Bu görüntüler milyonlarca kez izlenirken sıkça "Jessica Radcliffe öldü mü" sorusu geliyor.

Jessica Radcliffe yaşıyor mu?

Balina eğitmeni Jessica'ya ait olduğu söylenen video yapay zeka ile üretilmiş bir video... Görüntüler gerçeği yansıtmıyor ve Jessica Radcliffe yaşıyor.