Balkona çamaşır asmak yasaklandı: Kurala uymayana para cezası

İspanya’nın güneydoğusundaki Lorca kentinde, şehir estetiğini korumaya yönelik yeni bir uygulama devreye alındı. Yaklaşık 98 bin kişinin yaşadığı kentte balkonlara çamaşır asılması ve dış cephede görüntü kirliliği oluşturan eşyaların bulundurulması yasaklandı.

Belediye Meclisi tarafından kabul edilen düzenlemeyle birlikte, bina cephelerinin görsel bütünlüğünü bozduğu değerlendirilen uygulamalara 151 eurodan başlayıp 1.500 euroya kadar çıkan para cezaları verilebilecek.

Daha düzenli bir şehir görünümü

Belediye Başkanı Fulgencio Gil, kentin daha düzenli bir görünüme kavuşmasının hedeflendiğini belirterek, bu adımın mahalle sakinleri ile sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda atıldığını söyledi. Gil, şehrin modernleşmesini sağlamak ve terk edilmişlik algısını ortadan kaldırmak istediklerini ifade etti.

Turizm açısından kentin cazibesini artırmayı amaçlayan uygulama kapsamında vatandaşlara, bina dış cephelerinde yer alan düzensiz görüntüleri kaldırmaları için yaklaşık bir aylık süre tanındı.

Balkonlara çamaşır asılması yasaklandı

Yeni düzenlemeye göre hafif ihlal kapsamında değerlendirilen davranışlar için 151 ila 750 euro arasında ceza uygulanacak. Balkon korkuluklarına veya pencere önlerine çamaşır asılması, balkonlarda yatak, karyola ya da tüp gibi eşyaların tutulması bu kapsamda yer aldı.

Ayrıca faaliyetini sonlandıran işletmelerin, cephelerinde bulunan tabela, tente, bayrak ve benzeri unsurları kaldırmaması da cezai yaptırıma tabi olacak.

Ağır ihlallerde ceza 1.500 euroya çıkabilecek

“Ağır ihlal” kategorisine giren uygulamalarda ise ceza miktarı 1.500 euroya kadar çıkabilecek. Özellikle ana cephelere, estetik görünümü koruyan kapatma sistemleri kullanılmadan çamaşır askılığı monte edilmesi ciddi ihlal olarak değerlendirilecek.

Öte yandan kötü durumdaki klima sistemleri veya bacaların dışarıdan görünür şekilde bırakılması da ağır yaptırımlar arasında yer aldı.