Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği doğrulandı.

Boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.

Nord Stream 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.