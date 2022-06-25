Bangladeş ve Hindistan son yılların en büyük sel felaketi ile karşı karşıya

Bangladeş ve Hindistan’da sel ve heyelanlardan 8 milyona yakın kişi etkilenirken can kayıpları son bir ayda 200’e yaklaştı.

Hindistan’ın Barak Vadisi'ndeki seller tehlikeli boyutlara ulaştı

Hindistan’da yağışların neden olduğu olaylarda en fazla can kaybı, Barak Nehri’nin içinden geçtiği Assam eyaleti başta olmak üzere, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş eyaletlerinde yaşandı.

Assam’da nisandan beri 3 bin 510 köyde 3,3 milyondan fazla insanın etkilendiği sel ve heyelanlarda yaklaşık 118 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin 2’nci en büyük şehri Silchar’ın yaklaşık yüzde 80’i sular altında kaldı.

Yetkililer, sel bölgesini havadan haritalandırmak ve ulaşılması güç yerlere yardım malzemeleri taşımak için Cachar bölgesine iki insansız hava aracı konuşlandırdı.

Hindistan’da iklim değişikliği ve çevre konularında çalışmaların yayımlandığı internet platformu Ground Report’a göre, muson yağmurlarının yılın bu döneminde ülkenin belli yerlerinde sel ve heyelanlara yol açtığı bilinse de uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle yağışların şiddetinin önceki yıllara kıyasla çok daha yüksek seyrettiği görüşünde.

Bangladeş’te son 100 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı belirtiliyor

Bangladeş’te haftalardır devam eden yağışların yol açtığı seller, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Surma Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerini vurdu.

Sylhet şehrinin yüzde 70’i, Sunamganj’ın ise yüzde 60’ı sular altında kaldı.

Bölgedeki şiddetli yağışlardan 4,5 milyondan fazla kişi etkilendi, mayıs ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73’e çıktı.

Can kayıpları daha çok Sylhet, kuzey ve orta Mymensingh ve Rangpur’da yaşandı.

Şiddetli yağışlar, ülkenin ikinci en büyük şehri Chittagong’da da heyelana yol açtı. Bunun yanı sıra seller nedeniyle Bangladeş’te 75 bin hektardan fazla çeltik arazisi ile 300 bin hektar ekim alanı zarar gördü.

Bangladeş hükümeti, krizle mücadele adına 2 binin üzerinde kurtarma ekibi görevlendirdi.

İçme suyuna ve gıdaya erişim zor

Bangladeş’te 10’u aşkın ilçede sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan yüz binlerce kişiye yardımlar ulaştırılamıyor.

Hükümet yetkilileri, sadece Sylhet şehri için 1400 ton pirinç ve 13 bin paket kuru gıda yardımı ile yaklaşık 3 milyon dolar nakdi yardım ayrıldığını belirtse de iletişim hatlarının zarar görmesi ve ulaşımın çok daha zor olması nedeniyle kırsal alanlarda kalanların yaşam mücadelesi sürüyor.

İçme suyuna erişimleri olmadığı için felaketzedelerin yağmur suyu içerek hayatta kaymaya çalıştığı ve kirli su kaynaklı salgınların arttığı belirtiliyor.

Bangladeş Sağlık Bakanlığına göre, 18 Haziran’dan bu yana yaklaşık 4 bin kişi, kirli suyun yol açtığı hastalıklara yakalandı.

Hindistan’da da selden etkilenen bölgelerde geniş çaplı su, yiyecek ve ilaç kıtlığı sürüyor. Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı ekiplerin katıldığı faaliyetlerle felaket yerlerine havadan ulaşım sağlanmaya çalışılıyor.