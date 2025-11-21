Bangladeş'te 5,5 büyüklüğündeki depremde 10 kişi öldü
Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, başkent Dakka'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 350 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Açıklamaya göre, 5,5 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Bangladeş Meteoroloji Departmanı ise başkent Dakka'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu.
Yetkililer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dakka'nın Narsingdi, Bangshal, Mughdha ve Narayanganj bölgelerinde çöken binalarda toplamda 10 kişinin öldüğü ve en az 350 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Depremin çok sayıda bölgede hissedildiği belirtildi.