Bank of America, 2026 için güvenli liman olarak altını işaret etti

Bank of America (BofA) stratejistleri, yatırımcılara altın ve Çin hisseleri konusunda pozitif tavsiyede bulundu.

Stratejist Michael Hartnett ve ekibi yayımladıkları değerlendirmede, "Yapay zeka öncülüğündeki hisse liderliği şimdilik değişmiyor; bu ortamda altın ve Çin hisselerini en iyi korunma araçları olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Raporda, yatırımcıların 2026 yılına yönelik güçlü ekonomik büyüme beklentisiyle pozisyon aldıkları, bu görünümün ise düşen ABD faiz oranları ve Donald Trump yönetiminin destekleyici piyasa politikalarıyla güçlendiği vurgulandı.

Ayrıca, altının gevşek para politikalarının yaratabileceği olası enflasyona karşı koruma sağladığı belirtildi.

Son dönemde 4.381 dolar ile rekor seviyeyi gören altın, bu zirvenin ardından 4.000 doların altına kadar gerilemiş, şu sıralarda ise 4.000 doların hemen üzerinde işlem görüyor.