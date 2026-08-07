Bankacılık devi kendi binasında kiracı kaldı
Küresel bankacılık devi HSBC, Tokyo'nun Nihonbashi bölgesindeki genel merkez binasını Mitsubishi HC Capital'ın bir iştirakine sattı. Banka, yeni sahibine devredilen binada 2029'a kadar kiracı olarak kalacak, ardından Tokyo İstasyonu karşısında inşa edilen yeni merkezine taşınacak. HSBC ve Mitsubishi HC Capital sözcüleri ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
İngiltere merkezli bankacılık grubu HSBC Holdings, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan genel merkez binasını elden çıkardı.
Banka, 2029'da tamamlanması planlanan yeni ofisine taşınana kadar mevcut binayı kiracı olarak kullanmayı sürdürecek.
Tapu kayıtlarına göre Tokyo'nun Nihonbashi bölgesindeki HSBC Building, finansal hizmetler şirketi Mitsubishi HC Capital'ın bir iştiraki tarafından mart ayında satın alındı.
Konuya yakın kaynaklar, HSBC'nin Tokyo İstasyonu yakınında inşa edilen yeni komplekse geçiş yapana kadar faaliyetlerini mevcut binada sürdüreceğini bildirdi. HSBC ile Mitsubishi HC Capital sözcüleri satış işlemine ilişkin yorum yapmadı.
Yeni merkez 2029'da tamamlanacak
HSBC'nin yeni ofisi, Tokyo İstasyonu'nun karşısındaki Yaesu bölgesinde yürütülen karma kullanımlı projenin içerisinde yer alacak.
HSBC Japonya Üst Yöneticisi Takeo Kaneko, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda yeni merkezin önemli bir ulaşım noktasının yanında bulunmasının müşterilerle yakın temas kurmayı kolaylaştıracağını belirtti.
Kaneko, "Yeni bina, Tokyo'daki en geniş kat alanlarından bazılarına sahip olacak şekilde gerçek bir genel merkez ölçeğinde tasarlandı" ifadelerini kullandı.
HSBC küresel operasyonlarını yeniden yapılandırıyor
Bankanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre HSBC, Japonya'da 380 kişiyi istihdam ediyor.
Tokyo'daki binanın satışı, HSBC Üst Yöneticisi Georges Elhedery'nin yürüttüğü küresel yeniden yapılanma sürecinde gerçekleşti. Banka, varlık satışları ve operasyonlarını sadeleştirmeye yönelik adımlarla dönüşüm çalışmalarını hızlandırıyor.