Banksy'nin 'Beyaz Saray Sıçanı' 380 bin Euro'ya satıldı

Richard Hessink Müzayede Evi'ndeki açık artırmada en yüksek fiyatı bir İngiliz vatandaşı verdi.



Banksy'nin kamusal alandaki en büyük çalışmalarından biri olan 'Whitehouse Rat', kafası beyaz vücudu siyah renklerden oluşan bir yapıt ve 9,5 metre yüksekliğind, 6 metre genişliğinde.

Banksy tarafından 2004 yılında Liverpool'da bir barın duvarına yapılan çalışmada sıçanın kafa bölümü duvarda, vücut kısmı da ahşap ön cephede yer alıyordu.