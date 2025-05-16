Barclays ABD için resesyon beklentisini kaldırdı

Barclays, ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girmeyeceği yönünde beklentisini güncelledi ve büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce yüzde -0,3 olarak öngördüğü 2025 büyüme beklentisini yüzde 0,5’e, 2026 yılı için ise yüzde 1,5 olan tahminini yüzde 1,6’ya yükseltti.

Barclays, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde azalma olduğuna dair işaretlerin de ekonomik görünümü iyileştirdiğini belirtti.

Euro Bölgesi'nde büyüme yatay seyredecek

Euro Bölgesi için ise banka, bu yıl daralma öngörüsünü geri çekerek büyümenin yatay seyredeceğini açıkladı. Ancak 2025’in ikinci yarısında teknik bir resesyon beklenmeye devam ediliyor.

Banka, belirsizliklerin halen yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, AB ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin teknik düzeyde kalmasının risk oluşturduğunu ifade etti. Barclays notunda, "Genel olarak, Euro bölgesindeki büyüme görünümü konusunda iyimser değiliz" değerlendirmesinde bulundu.