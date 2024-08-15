Barclays, Japonya için büyüme tahminini yükseltti
Barclays, Japonya'nın Mart 2025'te sona erecek mali yıl için GSYH büyüme tahminini %0,3'ten %0,5'e yükseltti.
Haber Merkezi
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Perşembe günü erken saatlerde açıklanan GSYH verileri, ekonominin Nisan-Haziran çeyreğinde beklenenden biraz daha hızlı büyüdüğünü gösterdi.
Barclays ekonomistleri, “Reel hanehalkı satın alma gücünün bir önceki mali yıla göre daha büyük ücret artışlarıyla iyileşmesi ve yatırım harcamalarının güçlü kurumsal kazançlar sayesinde sağlam kalmasıyla özel tüketimin toparlanmasını bekliyoruz” dedi.