Barclays yönetiminde Epstein depremi

İngiltere'nin en büyük bankalarından Barclays PLC'nin CEO'su Jes Staley görevinden ayrıldı.

Barclays'den yapılan açıklamada Stanley'in Jeffrey Epstein ile ilişkilerine yönelik soruşturma nedeniyle istifa ettiği bildirildi. İstifa eden Stanley, 2,4 milyon GBP maaş ve 120 bin GBP/yıl emekli maaşı almaya devam edecek.

Jes Stanley'in yerine ise Venkatakrishnan atandı. Yeni CEO C.S. Venkatakrishnan 1 Kasım itibariyle göreve başladı. Venakatakrishnan'ın maaşı 2,7 milyon GBP tutarında nakit ve hisse olarak belirlendi.

Milyarder finansör Epstein, Temmuz 2019′da cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Epstein, tutuklandıktan bir ay sonra hapishanede kendini asmıştı. Staley'in Epstein ile ilişkini ise 2015'in sonlarında sona erdirdiği iddia edildi.