Barış görüşmelerinin ardından Zelenski'den açıklama: 'Ruslar eğer ateşkesi reddederse...'

İstanbul’da bugün Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen barış müzakerelerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bir açıklama yaptı.

Ukrayna'nın gerçek barışın sağlanması için mümkün olan en hızlı adımları atmaya hazır olduğunu kaydeden Zelenski, "Eğer Ruslar tam ve şartsız bir ateşkesi ve ölümlere son vermeyi reddederse sert yaptırımlar uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar..."

Zelenski, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya geldi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede İstanbul'da Rusya-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantıyı ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna gerçek barışı sağlamak için mümkün olan en hızlı adımları atmaya hazır. Dünyanın bu konuda güçlü bir duruş sergilemesi önemli. Bizim pozisyonumuz, eğer Ruslar tam ve şartsız bir ateşkesi ve ölümlere son vermeyi reddederse (Rusya'ya) sert yaptırımlar uygulanmalıdır. Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar Rusya üzerindeki baskı sürdürülmelidir. Yardım eden herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Biner asker serbest bırakılacak

İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan barış müzakerelerinde tarafların esir takası ve ateşkes gibi önemli konuları ele alındı.

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, İstanbul’daki görüşmelerde her iki taraftan da biner askerin serbest bırakılacağını duyurdu.

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Rus heyetinin başkanı Medinskiy ise, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı.