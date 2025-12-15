Barış ihtimali savunma hisselerini vurdu: Avrupa’da silah şirketleri düşüşte

Avrupa’da savunma sanayi hisseleri, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik olası bir barış anlaşmasına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle haftaya sert düşüşle başladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, hafta sonu yaptığı açıklamada, Rusya’ya karşı güvenliğin farklı mekanizmalarla sağlanması halinde Ukrayna’nın NATO’ya katılma hedefinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy’nin bu çıkışı, NATO üyeliğine bazı ülkelerin karşı çıkması nedeniyle zaten zayıf görülen sürecin yerini yeni bir güvenlik yaklaşımına bırakabileceğine işaret etti. Açıklama, Ukrayna politikasında önemli bir değişim olarak değerlendirildi.

Savunma şirketlerinde hisse düşüşü

Yeni gelişmeler, Avrupa’daki savunma şirketlerinin hisselerine olumsuz yansıdı. Almanya’nın en büyük silah üreticisi Rheinmetall’in hisseleri, pazartesi günü Londra işlemlerinde yüzde 2,5’in üzerinde değer kaybetti. Şirket, hava savunma sistemleri, tanksavar silahları, zırhlı araçlar ve mühimmat üretimiyle öne çıkıyor.

Rheinmetall’e paralel olarak Alman savunma sanayi şirketleri Hensoldt ve Renk’in hisseleri de günü düşüşle geçirdi. Piyasalarda, Ukrayna’daki savaşın sona erme ihtimalinin savunma harcamalarına yönelik beklentileri zayıflatabileceği endişesinin, sektördeki satışları hızlandırdığı ifade ediliyor.