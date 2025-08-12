Barış mı, prestij mi? Kremlin'in Trump–Putin zirvesinden beklentisi yüksek
Rusya, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılması planlanan Trump–Putin zirvesine ilişkin beklentilerini yüksek tutuyor. Kremlin, görüşmeyi ABD ile ilişkileri yeniden başlatma fırsatı olarak görürken, enerji ve altyapı iş birliklerinde anlaşma umut ediyor. Rusya Devlet Yatırım Fonu CEO’su Kirill Dmitriev, zirvenin “umut, barış ve küresel güvenlik” getireceğini savundu. Washington Post’a konuşan analistler, Kremlin’in bu toplantıyı Putin’in uluslararası prestijini güçlendirecek bir platform olarak değerlendirdiğini aktardı.
15 Ağustos’ta Alaska’da yapılması planlanan Trump–Putin zirvesi öncesinde Kremlin, görüşmeye dair beklentilerini yükseltti. Wall Street Journal’ın aktardığına göre, Rusya bu toplantıyı ABD ile ilişkileri yeniden başlatmak ve özellikle enerji ile altyapı alanlarında iş birliği anlaşmaları yapmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.
Rusya Devlet Yatırım Fonu CEO’su Kirill Dmitriev, zirvenin “savaş yanlılarını üzeceğini” belirterek, “Bu görüşme umut, barış ve küresel güvenlik getirecek” ifadelerini kullandı.
Washington Post’a konuşan analistler, Kremlin’in bu girişimi, Batı’da suç soruşturması altında olan Vladimir Putin’in uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirme çabası olarak gördüğünü belirtti.
Ukrayna’dan temkinli mesajlar
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus saldırılarının sürdüğünü ve mevcut durumun ateşkesten çok yeni bir saldırı hazırlığına benzediğini ifade etti. Zelenski, müzakerelerin anlamlı olabilmesi için güvenlik garantilerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.
Trump’tan zirve açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, zirveyi “barış olup olmayacağını görmek” için bir fırsat olarak nitelendirdi. Trump, müzakerelerde bazı Rus geri çekilmeleri talep edebileceğini, ancak anlaşma sağlanmazsa masadan kalkmaya hazır olduğunu söyledi.