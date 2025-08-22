Barış zirvesi için Türkiye öne çıktı
Zelenskiy, Putin ile yapılacak olası görüşmenin yeri konusunda Türkiye, İsviçre veya Avusturya’yı işaret etti. Rus ve Ukrayna heyetlerini ağırlayan Türkiye, barışa yönelik çabaları ile en güçlü aday olarak öne çıkıyor. DÜNYA’ya bilgi veren Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu aktardı.
Recep ERÇİN
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak olası görüşmenin, Türkiye, İsviçre veya Avusturya’da yapılabileceğine işaret etti. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, haziran ayı başında Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ülkeler ve taraflar nezdinde yaptığı doğrudan girişimlerle barışa en büyük katkıyı veren lider oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme yaptı. Putin, çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür etti. DÜNYA’nın ulaştığı T.C. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, zirvenin Türkiye’de yapılması ihtimaline yönelik sorumuz üzerine, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı durdurmaya yönelik çabalara her türlü desteği vermeye hazırız” mesajı verdi.
“Türkiye, Karadeniz boyunca güvenlik sağlamaya hazır”
Cumhurbaşkan Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iki ülke arasında haziran ayında İstanbul’da yapılan görüşmeler esnasında, “Aslolan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır. Böylelikle küresel alanda yaşanan enerji, gıda ve ulaştırma güvenliği gibi pek çok meselenin de çözümüne katkıda bulunulacaktır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi açıdan güçlü bağlarımız olan iki ülkenin Türkiye’ye duydukları güven bizim için her türlü mülahazanın ötesindedir” mesajları vermişti.
Öte yandan görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü bir formatta da yürütülebileceğini kaydeden Zelenskiy, “7 ile 10 gün içerisinde güvenlik garantileri mimarisine ilişkin bir anlayışa sahip olmak istiyoruz.
Ve bu anlayış temelinde üçlü bir toplantı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Benim mantığım buydu” dedi. Zelenskiy, Trump’ın “ikili bir toplantı aracılığıyla üçlü bir toplantı” yaklaşımı önerdiğini belirterek, “Ancak daha sonra hepimiz, her halükarda güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam etmemiz, (NATO) 5. maddeye benzer çerçeveyi oluşturmamız konusunda anlaştık. Ve bugün sahip olduğumuz şey bunun için siyasi destektir” diye konuştu.
Trump’tan gelen ve ABD’nin Ukrayna için “NATO’nun 5. maddesine benzer” güvenlik garantilerini destekleyeceğini ima eden son olumlu sinyallerin ve Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma umutlarının bu tartışmaları yeniden canlandırdığını söyleyen Zelenskiy, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna için güvenlik garantilerini destekleme ihtimaline açık görünmesinin ardından Türkiye’nin de Karadeniz boyunca güvenlik sağlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktardı. Zelenskiy, Ukrayna’nın müttefiklerinin ne tür güvenlik garantileri sağlamaya istekli olduğunu anlamak için yoğun toplantılar yapacağını söyledi. Toplantıların ayrıntılar üzerinde çalışıldığını belirten Zelenskiy, bunların 10 gün içinde netlik kazanabileceğini aktardı.
MSB: Misyonun görev tanımı netleşmeli
T.C. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları da, Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik soruları yanıtladı. Haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan bakanlık kaynakları, “Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır” yanıtını verdi.
ABD: En büyük payı Avrupa üstlenmeli
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Kiev’in güvenliğini sağlama konusunda yükün büyük kısmını Avrupa’nın üstlenmesi gerekeceğini söyledi. Vance, Ukrayna’ya yakınlığı ve bunun sonucunda ortaya çıkan güvenlik çıkarları nedeniyle birincil sorumluluğun Avrupa’ya ait olduğunu vurguladı.
Vance, “Bu onların kıtası, bu onların güvenliği ve Başkan (Donald Trump), onların bu konuda adım atmaları gerektiği konusunda çok net konuştu” ifadelerini kullandı. JD Vance, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik müzakerelerin, Ukrayna’nın güvenlik garantileri ve Rusya’nın -işgal etmediği Ukrayna toprakları dahil-kontrol etmek istediği topraklar üzerinde odaklandığını da söyledi.
Rusya: NATO barış gücünü kabul etmeyeceğiz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’da barış gücü olarak NATO askerlerini ve bu tür bir güvenlik garantisini kabul etmeyeceklerini söyledi. Medvedev, yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme fikrinden vazgeçmediğini belirtti.
Buna karşı olduklarını açıkça söylediklerini belirten Medvedev, “Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir” ifadesini kullandı. Medvedev, Macron’a yönelik “Galya horozu” benzetmesi yaparak, “Ancak kısık sesli, zavallı kuş, kümesin kralı olduğunu kanıtlamak için ötmeye devam ediyor” dedi.
“Putin görüşmeye hazır”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da, Putin’in Zelenskiy’le görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Rus bakan, Avrupalı liderleri geçen hafta Alaska’da yapılan ABD-Rusya zirvesinde Ukrayna’da olası bir barış anlaşması konusunda kaydedildiğini söylediği ilerlemeyi baltalamaya çalışmakla suçladı. Kiev’in Avrupalı müttefiklerinin, odağı Rusya’nın savaşın “temel nedenleri” olarak adlandırdığı meseleleri çözmekten uzaklaştırmaya çalıştıklarını belirten Lavrov, ayrıca Rusya’nın 2022’de İstanbul’da Ukrayna ile yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu güvenlik garantileri taslağından farklı herhangi bir fikrin kendileri için masada olmadığını belirtti.
Güvenlik garantilerinde koordinasyon başlıyor
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını belirtti. Yermak, “Washington’dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO’yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum” ifadesini kullandı. Yermak, müttefiklerle günlük koordinasyon kurulmasının kararlaştırıldığını da belirtti.