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Barnier: Birleşik Krallık adil rekabeti garanti etmeyi reddediyor

Avrupa Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Barnier, Birleşik Krallık'ın açık ve adil rekabet garantisi vermeyi reddettiğini açıkladı.

Barnier: Birleşik Krallık adil rekabeti garanti etmeyi reddediyor
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Avrupa Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık hükümetinin Brexit geçiş süreci sonrasında açık ve adil rekabet garantisi vermediğini söyledi.

Barnier ayrıca, Birleşik Krallık hükümetinin yükümlülükler olmadan Avrupa Birliği'nin sağladığı faydalardan yararlanmak istediğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin müzakerelerde esnek bir anlayış sürdürdüğünü belirten Barnier, Londra'dan da aynı yaklaşımı beklediklerini belirtti.

Barnier daha önce Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki anlaşmanın ekim ayında tamamlanacağını söylemişti.

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