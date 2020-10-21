Barnier: Brexit anlaşması ulaşılabilir

21 Ekim 2020

AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık ve AB arasındaki, Brexit sonrasın ticaret anlaşmasının ulaşılabilir olduğunu ve tarafların eşit şartlar için ortak bir yol bulmasının mümkün olduğunu söyledi.

Ab'nin tavrının değiştiğini belirten Barnier, bu tavrın son güne kadar değişmeyeceğini ifade ederek, AB'nin söz konusu anlaşmanın özellikle balıkçılık ve yönetim konularında eşit şartlar altında olması gerektiğini belirtti.

Barnier, "AB son güne kadar gerekli uzlaşmalar üzerinde çalışmaya devam edecek. Zaman tükeniyor ve kaybedecek zamanımız yok" dedi.