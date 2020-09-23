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Barnier: Brexit anlaşmasının imzalanacağına inanıyorum

AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, Brexi anlaşmasının imzalanacağına inandığını söyledi.

Barnier: Brexit anlaşmasının imzalanacağına inanıyorum
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Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık'ile, ülkenin birlikten ayrılması sonrasında bir ticaret anlaşması imzalanacağına inancının sürdüğünü açıkladı.

Gayri resmi Brexit görüşmeleri Londra'da devam ederken, Barnier, Birleşik Krallık'ın onayladığı tartışmalı İç Piyasa Yasası hakkında bir yorum yapmadı.

Diğer yandan Avrupa Komisyonu, Brexit anlaşmasının müzakereye açık olmadığını açıkladı.

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